لهذا السبب ابنة عمرو دياب تحذف منشورها عن الرقص الشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حذفت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب المنشور الذي كتبته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والذي طالبت فيه متابعيها بمساعدتها في إيجاد مدرسة للرقص الشرقي بمصر.

وفاجئت "كنزي"، جمهورها بحذف المنشور، ونشرت آخر عبر خاصية القصص القصيرة، وجهت خلاله الشكر لمتابعيها، مؤكدة أنها تلقت العديد من الردود التي ساعدتها في إيجاد ما تبحث عنه.

وكانت "كنزي" كتبت عبر خاصية القصص القصيرة: "في أي حد يعرف مدرسة تعليم رقص شرقي في مصر، ممكن أكلمهم وأعرف منهم أكتر عن خبرتهم".

يُذكر أن كنزي دياب كانت تتدرب على أداء الرقصات الاستعراضية في "House of Jack" بلندن.