شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أنور يقابل محمد إمام مع "النمر" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الفنان الشاب خالد أنور مع النجم محمد إمام فى مسلسله الجديد "النمر" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويجسد خالد ضمن أحداث العمل دور الصديق المقرب لـ محمد إمام.

وتدور أحداث العمل في سوق الصاغة، ويقدم أحمد حلاوة شخصية صاحب محل فضة، ومع تتابع الأحداث تربطه علاقة قوية بـ إمام، الذى يجسد شخصية صعيدى ويأتى ليعيش فى القاهرة ويدخل فى تجارة الذهب فى الصاغة.

مسلسل "النمر" بطولة هنا الزاهد، محمد مهران، نرمين الفقي، أحمد حلاوة، بيومي فؤاد، محمد رياض، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، أحمد عبدالله محمود، وآخرين، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وشارك خالد أنور فى رمضان الماضى من خلال مسلسل يسرا "خيانة عهد"، على قنوات الحياة وحقق نجاحاً جماهيرياً من إخراج سامح عبد العزيز وهو من بطولة كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.