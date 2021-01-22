شكرا لقرائتكم خبر عن تلاوة مختلفة بصوت ناعم أم تجرؤ مذموم يستوجب المحاسبة.. مغنية سودانية تثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الفنانة السودانية، آمنة حيدر، جدلا واسعا عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، بعد تلاوتها آيات القرآن الكريم، على طريقة أشبه بالغناء، وذلك خلال إحياء الذكرى السنوية لتأبين السياسى السودانى محمود محمد طه.

وظهرت الفنانة السودانية فى فيديو تم تناقله بشكل كبير، وهى تتلو آيات من سورة "النبأ" بطريقة تظهر وكـأنه تم تلحينها.





المطربة آمنة حيدر

آمنة حيدر

وانقسم رواد هذه المواقع حول طريقة ترتيل آمنة حيدر بهذه الطريقة، حيث اعتبر البعض تلاوتها للآيات غريبة ولا علاقة لها بالتلاوة، بجانب تجاوزها لبعض الآيات، معتبرين أن ما قامت به هو تشويه لآيات القرآن.

فيما رأى البعض الآخر أن هذا لا يعتبر تغنى بالقرآن، وهو يشبه إلى حد كبير تلاوة أشهر مقرئى القرآن الكريم فى السودان نورين محمد صديق، الذى لقى مصرعه فى نوفمبر الماضى، لكن كونها أنثى يتميز بالنعومة عن الصوت الأجش للرجال فظهر كأنها تتغنى بالقرآن.