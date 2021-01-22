شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب ينتهى من مشاهده فى مسلسل "تقاطع طرق" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى الفنان سيد رجب من تصوير مشاهده الأخيرة بمسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل كان مقررا عرضه خلال موسم رمضان الماضى، ولكنه تأجل أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران، ويعرض فى رمضان المقبل.

ويجسد سيد رجب دور تاجر مخدرات خلال الأحداث ويكون هناك عدواة بينه وبين الفنان محمد ممدوح "تايسون"، تكشفها حلقات المسلسل، وأوشك صناع مسلسل "تقاطع طرق" على الانتهاء من التصوير للعرض خلال شهر رمضان المقبل، حيث يتبقى أسبوعان وينتهى فريق العمل من التصوير بشكل كامل، ليتفرغ المخرج تامر محسن بعدها لمونتاج ومكساج المسلسل ليصبح جاهزًا للعرض فى موسم رمضان.

مسلسل "تقاطع طرق"، يشارك في بطولته بجانب منى زكى الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام.

ومن ناحية أخرى انضم الفنان سيد رجب إلى قائمة أبطال مسلسل "موسى"، العمل الذي يقوم ببطولته محمد رمضان ، وسمية الخشاب، عبير صبري، ومن المفترض أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021، والعمل ينتمي إلى نوعية الاعمال الصعيدية ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

كما يعرض لـ رجب فيلم "وقفة رجالة" العمل الذي يشارك في بطولته ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد سلام، وأمينة خليل ومن إخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.