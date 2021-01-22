فيديو| ملك أحمد زاهر تكشف سبب بكاء والدها خلال تصويرها أحد مشاهد "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت ملك ابنة الفنان أحمد زاهر، كواليس الصورة التي التُقطت لوالدها وهو يبكي خلال تصويرها أحد المشاهد بمسلسل "لؤلؤ".

وقالت "ملك"، في لقاء مع برنامج ET بالعربي: "الصورة دي مهمة اوي بالنسبالي، اليوم ده كان عنده تصوير الصبح بدري وخلص وفضل قاعد مستنيني، عشان كان عارف ان المشهد ده أنا خايفة منه".

وتابعت: "وقف معايا ومسابنيش وجه في ودني وقالي ركزي، وبعد المشهد حضني وقالي أنا فخور بيكي، وبعدها جاتلي الصورة وهي بيصورني حبيبي وبيعيط".

ويعرض حاليا مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، سيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة "سينرجي".