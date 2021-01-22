شكرا لقرائتكم خبر عن "لسة الحالة ماتسرش".. أجدد أغانى فضل شاكر باللهجة المصرية بتوقيع محمود أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم اللبنانى فضل شاكر من تسجيل أغنية سينجل جديدة باللهجة المصرية بعنوان "لسة الحالة ماتسرش"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع صالح موسى، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى طرح فضل مؤخرا أغنيته الجديدة "ابقى قابلنى" باللهجة المصرية، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع الموسيقى عمرو الخضرى.

وتقول كلمات الأغنية: "يارب دايما ناجح فى الخيانة والوجع.. كمل بجد ده انت فظيع اوى يا جدع، الله عليك هتبقى حاجة فى الجحود.. قلبك دة ميت وأنت بارع فى البرود، عرفت تكسب قسوتى وخدت كل الكره ليك.. مشيت معاك أنا سكتى لقيتنى بخسر نفسى بيك.. وخلصت بالسلامة وروح أصل اللى زيى خسارة فيك، وابقى قابلنى لو حد استحمل طبعك أكتر من يومين".

أما آخر أعمال الملحن محمود أنور أغنية "فى جمال كدة" للنجم تامر حسنى من ألبوم "خليك فولاذى"، وهى من كلمات حسام سعيد وتوزيع جلال حمداوي، وحققت نجاحا كبيرا، وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى.