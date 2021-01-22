شكرا لقرائتكم خبر عن مطربة الأوبرا مى فاروق: ولادى صوتهم حلو بس بيحبوا يسمعوا المهرجانات "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مطربة الأوبرا مى فاروق: "لدى طفلان زينة عندها 13 سنة ومالك عنده 6 سنوات، وطبعا بيسمعوا أم كلثوم عشان بغنيها أنا على طول لكن هما مش بيسمعوها للأسف وبيسمعوا مهرجانات عشان بيحبوها".

وأضافت المطربة مى فاروق خلال لقائها في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON: "أولادى الاتنين صوتهم حلو بس أنا سيباهم عادى يسمعوا مهرجانات واللى يحبوه عشان ميواجهوش نفس مصيرى".

وقالت المطربة مى فاروق: "أنا بغنى من صغرى، وأنا عندى 8 سنين كنت بغنى في البيت الأول وبعد كدة روحت غنيت في الأوبرا، وكل مطربى الأوبرا وقورات جدا، وكنت بسمع فى صغرى أغانى أطفال للفنانة ليلى نظمى وصفاء أبو السعود وكنت بسمع كمان أم كلثوم وليلى مراد".

وسخرت أبلة فاهيتا من المطربة مى فاروق خلال حلقتها في "الدوبلكس" المذاع على قناة ON، بسؤالها عن مطربى المهرجانات يقودون سيارة إكس 6، في ظل قيادتها لسيارة فيرنا، علقت قائلة: "بحقد عليهم وبتغاظ، ومقدرش أعمل مهرجانات مينفعش يركبوا على بعض".

وكانت شبكة نتفليكس كشفت عن طرح مسلسل "أبلة فاهيتا" في النصف الأول من العام الجاري 2021، وسيتم طرح المسلسل المكوّن من ست حلقات بأكثر من 20 لغة عبر 190 دولة حول العالم، ليقدم للعالم لمحة أخرى عن حسّ الفكاهة العربي، ولكن هذه المرة مع النكهة الكوميدية الجريئة والساخرة لشخصية أبلة فاهيتا الكوميدية المغامرة، والمسلسل من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا.



























