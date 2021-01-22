شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مهرجان "جلاستونبري" الموسيقى فى بريطانيا بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر منظمو مهرجان جلاستونبري الموسيقى فى بريطانيا إلغاء المهرجان للعام الثانى على التوالى بسبب استمرار تفشى فيروس كورونا "كوفيد 19" في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

وقال المنظمان مايكل إيفيس وإميلي إيفيس مساء الخميس أنه "على الرغم من جهودنا الكبيرة لإقامة المهرجان، فقد أصبح من الواضح أننا لن نكون قادرين على جعل تنظيمه هذا العام".

وأضاف المنظمان في بيان لهما: "نحن آسفون لأن نخذلكم جميعًا"، حيث أشارا إلى أنهم بذلوا قصارى جهدهم حتى يقام المهرجان لكن لن يتم ذلك.

ويقام مهرجان جلاستونبري الموسيقى سنويًا تقريبًا منذ عام 1970، وجذب ما يصل إلى 150 ألف شخص إلى مزرعة إيفيس ورثي في جنوب غرب إنجلترا.

ويدرّ مهرجان جلاستونبري في كل موسم أكثر من 100 مليون جنيه استرليني على الاقتصاد المحلي في المنطقة. وتلقى القطاع الموسيقى ضربة قوية في بريطانيا، أكثر البلدان الأوروبية تضرراً جراء جائحة فيروس كورونا مع أكثر من 93 ألف وفاة، خصوصاً بفعل القيود على التجمعات الكبيرة وتدابير الإغلاق المتتالية التي ألحقت أذى فادحاً بالعاملين بالقطاع الذي تبلغ قيمته 5.8 مليار جنيه استرليني.