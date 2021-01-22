شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تغنى شعبى ولبنانى وخليجى مع أبلة فاهيتا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة مي فاروق: "جربت أغنى شعبى في البيت، لأن الغناء الشعبى حلو جدا وفى طرب برده، وبحب أسمع أحمد عدوية وعبد المطلب ومحمد قنديل، وفى نجوم كتير للغناء الشعبى".

وغنت المطربة مى فاروق خلال لقائها في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، أغنية "ما بلاش اللون ده معانا" على ألحان "بتسأل ليه عليا"، كما غنت أغنية "يابنت السلطان" على ألحان "يا ستي يا ختيارة"، كم غنت أغنية "3 دقات" على ألحان "مشكلنى"، وغنت "آه لو وصلت يا مصل" على ألحان أغنية "اه لو لعبت يا زهر".

وقالت المطربة مى فاروق: "أنا بغنى من صغرى، وأنا عندى 8 سنين كنت بغنى في البيت الأول وبعد كدة روحت غنيت في الأوبرا، وكل مطربى الأوبرا وقورات جدا، وكنت بسمع فى صغرى أغانى أطفال للفنانة ليلى نظمى وصفاء أبو السعود وكنت بسمع كمان أم كلثوم وليلى مراد".

وسخرت أبلة فاهيتا من المطربة مى فاروق خلال حلقتها في "الدوبلكس" المذاع على قناة ON، بسؤالها عن مطربى المهرجانات يقودون سيارة أكس 6، في ظل قيادتها لسيارة فيرنا، علقت قائلة: "بحقد عليهم وبتغاظ، ومقدرش أعمل مهرجانات مينفعش يركبوا على بعض".

كانت شبكة نتفليكس كشفت عن طرح مسلسل "أبلة فاهيتا" في النصف الأول من العام الجاري 2021، وسيتم طرح المسلسل المكوّن من ست حلقات بأكثر من 20 لغة عبر 190 دولة حول العالم، ليقدم للعالم لمحة أخرى عن حسّ الفكاهة العربي، ولكن هذه المرة مع النكهة الكوميدية الجريئة والساخرة لشخصية أبلة فاهيتا الكوميدية المغامرة، والمسلسل من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا.



























