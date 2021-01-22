فن ومشاهير

درة في الفيوم بسبب "الكاهن"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تتواجد الفنانة التونسية درة في مدينة الفيوم، لتصوير مشاهد فيلمها الجديد "الكاهن".

المشاهد التي تقوم درة بتصويرها في الفيوم، تجمعها بعدد كبير من الفنانين، المشاركين في بطولة الفيلم، بينهم: "إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان".

تجسد درة في "الكاهن" دور سيدة تُدعى فيروز، وقالت في بيان صحفي إنها شخصية جديدة سترتدي ثوبها لتطل بها على الجمهور لأول مرة.

"الكاهن" ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة، تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، ويشارك في البطولة: محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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