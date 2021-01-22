سوزان نجم الدين تقابل "الصاوي" بـ"تماسيح النيل" وتفاضل بين عدة مسلسلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قامت الفنانة سوزان نجم الدين، بتصوير عدد من مشاهدها بفيلم "تماسيح النيل" في محافظة الأقصر مع المخرج سامح عبدالعزيز.

تجسد سوزان في الفيلم دور سيدة تُدعى نادية، وفضّلت عدم الكشف عن تفاصيل شخصيتها.

الفيلم تأليف لؤي السيد ويخرجه سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم خالد الصاوي وكريم عفيفي ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وهنادي مهنى.

من ناحية أخرى، أكدت سوزان في بيان صحفي، أنها تقرأ عددا من السيناريوهات السينمائية والتليفزيونية وتفاضل بينها، لتختار عملها المُقبل.