فيديو| نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها وسط عائلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة نبيلة عبيد جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، مقطع فيديو من احتفالية عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 21 يناير.

وظهر في الفيديو الذي نشرته "نبيلة"، كعكة عيد الميلاد مطبوع عليها صورتها، وعلقت: "احتفال صغير فى البيت وسط عائلتي الصغيرة، وضمن كافة الإجراءات الاحترازية، والسنة الجاية إن شاء الله أحتفل وسطكم كلكم حبايب قلبي".

من ناحية أخرى، شاركت نبيلة عبيد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.