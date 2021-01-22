أحمد جمال سعيد يحتفل بعيد ميلاده: حفيد الملك يصبح ملك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان أحمد جمال سعيد بعيد ميلاده اليوم الموافق 21 يناير من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

وكتب "جمال سعيد": "عيد ميلادي.. حفيد الملك يُصبح ملك".

أحمد جمال سعيد هو حفيد ملك الترسو الفنان الكبير فريد شوقي والفنانة هدى سلطان من ابنتهما "مها".

من ناحية أخرى، شارك أحمد جمال سعيد مؤخرًا في فيلم "قبل الأربعين"، بطولة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، محمد علي ‏رزق، معتز هشام، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس، سامي مغاروي، جميل برسوم، ومن تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.