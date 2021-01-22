شفاء ماجد المصري وابنته داليدا من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت رانيا أبو النصر عن تعافي زوجها الفنان ماجد المصري وابنتهما داليدا من فيروس كورونا، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

وعبر خاصية القصص القصيرة كتبت "رانيا": "الحمد لله، ماجد وداليدا قاموا بالسلامة، ألف حمد وشكر ليك يا رب، وربنا يشفى كل مريض"، شكرا لكل الناس الجدعة اللي سألوا عليا ومكنوش بيسبوني لحظة بتليفوناتهم ومساعدتهم ليا".

وأصيب ماجد المصري بفيروس كورونا في مطلع الشهر الجاري، وبعد إصابته بأسبوع تقريبًا أعلن إصابة ابنته الصغرى "داليدا".

يشار إلى أن أخر أعمال ماجد المصري مسلسل "الوجه الآخر" الذي يعد البطولة المطلقة الثانية له في عالم الدراما التليفزيونية بعدما قدّم مسلسل "بحر" العام الماضي.