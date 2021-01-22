رامز جلال يصوّر برنامجه في دبي.. عشر حلقات أنجزت بسريّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ككل عام يتم التحضير لبرنامج المقالب الخاص برامز جلال بسرية وتكتم شديدين، وسط تكهنات وغموض حول نوع المقلب الذي يحضّر له في كل موسم.

وبحسب معلومات خاصة، بدأ جلال تصوير برنامجه في دبي، منجزاً عشر حلقات حتى الآن، وكان ضحاياه لاعبو نادي الزمالك وهم طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.

ولم يعرف ما هي فكرة المقلب ولا اسم البرنامج، ولكن هذه المرة لن يستعين جلال بأي شخصية سواء فنية أو إعلامية ليكون الطعم الذي يستدرج به ضحاياه، في حين ذكرت بعض الأخبار أنه استعان بالمذيعة السعودية لجين عمران لتكون هي الطعم الذي يستدرج به الضحايا.

ويواجه جلال بعض الصعوبات بسبب جائحة كورونا، إذ يرفض بعض الفنانين السفر والتنقل خوفاً من الوباء.