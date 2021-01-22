أبو هشيمة يفاجئ ياسمين صبري في ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: في كانون الثاني من كل عام تحتفل النجمة المصرية ياسمين صبري، بعيد مولدها الذي يوافق 21 من كانون الثاني (يناير) حيث أكملت عامها الـ33.

صارت النجمة المصرية، في السنوات الأخيرة، إحدى الفنانات اللواتي يثرن الجدل دائماً، سواء بإطلالاتهن أو تصريحاتن المثيرة للجدل، خصوصاً بعدما تزوجت برجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة.

وتداولت صفحات عدة، الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة، من خلال زوجها أبوهشيمة، وبدت السعادة واضحة عليها وهي تستعرض مظاهر هذا الاحتفال.

وكذلك، تلّقت التهاني من زميلاتها بالوسط الفني، على رأسهن آيتن عامر وهبة مجدي وشام الذهبي وغيرهن.

عرفت ياسمين صبري النجومية، مبكراً، برغم قلة أعمالها الفنية، حيث لفتت الأنظار بجمالها وأناقتها، ما جعلها نجمة أولى في معظم الأعمال التي ظهرت خلالها، أبرزها مسلسل الأسطورة وفيلم جحيم في الهند، وأخيراً مسلسل فرصة ثانية الذي قدمته في رمضان الماضي.