شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور لتليفزيون الخليج 365: فى ملحنين باعونى بـ 7 جنيه وربع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المطرب محمد نور على أزمة المطرب رامى صبرى والملحن عزيز الشافعى والشاعر تامر حسين حول خلافهما على إحدى الأغانى، خلال لقائه فى "تليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، قائلا: "عزيز الشافعى اللى أعرفه عنه لو قال لحد الأغنية دى غنوتك مش بيرجع في كلامه وأنا متأكد من الكلام ده، ولكن معرفش الكواليس الداخلية، وعزيز لما قالى على "جانى في ملعبى" كانت كلمته واحدة بالرغم أن في ناس كتيرة عرضت عليه فلوس أكتر في الأغنية دى".

وأضاف المطرب محمد نور :" عزيز الشافعى لما بيوعد بحاجة بيعملها ومينفعش لما تيجى تقوله ضعفين المبلغ يروح بايعك، لأن في ملحنين بتبيع وأنا فى ملحنين باعونى بـ 7 جنيه وربع، ووطبعا مشتغلش تانى مع اللى عمل كده وباعنى".

وعن ابتعاده عن التمثيل قال محمد نور:" أنا عملت فيلم واحد اللى هو "جيم أوفر" مع الفنانة الكبيرة يسرا وكنت مشترط حتى ان يتحط اسمى تانى واحد وحصل وكل حاجة تمام، ولكن بعد كده كل اللى جانى حاجات مش شبهى لأن مش هينفع أعمل حاجة وخلاص لأن الممثل ممكن يدخل أي فيلم ومش بيفرق معاه وحش أو حلو لأن ده شغله، لكن أنا أصلا مطرب فلما أروح للتمثيل لازم أعمل حاجة أكون معجب بيها".

وتابع محمد نور:" يعنى مثلا أنا لما بروح حفلة ويكون الناس دمها تقيل ومش بتتفاعل أو أروح فرح سواء حلو أو وحش لازم أغنى لأن ده شغلى لازم أعمله ، ولكن انا حاليا في فيلم جديد شغال عليه ومعايا في 4 بنات ومن اخراج ممدوح شاهين".