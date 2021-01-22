شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين يغنى "آداب اعلام" بالراب رداً على تجاوز القنوات ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الشاعر الغنائى خالد تاج الدين أغنيته الجديدة "آداب إعلام" التي يغنيها من كلماته، وذلك ضمن مشروع أغانى "الراب" الذى بدأ فى تقديمه منذ فترة قصيرة، وصورها بطريقة الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة، لتكون الأغنية الثالثة التي يغنيها تاج الدين في مشروعه بعدما بدأ بأغنية "شكسبير"، وبعدها أغنية "يخربيتك زن".

وتقول كلمات الأغنية:

بيسف السفه ويصدق انها فلسفة.. فاكر بيقدم محتوى وبيقدم سفه

ده كلامه حتى لو تفاهه أرخص م التفه.. مايصدق بس يشوف جنازة طازة ويعمل زفه

وجهة نظر يا أعمى النظر رأيك ده خليه لـmother .. اللي إعتزل واللي إعتذر و إمتى البعيد هيعيد نظر

مذيع بلم.. منيع تلم .. من ده و ده عمال تلم..افضل شقا .. الأخضر بقى خرفان و لسه مصدقه

على السحب..أيلك حبه او روح اتخطب لأمنحتب.. أسهل من إنك تفرش نارنا بالحطب

ماسك المايك بتحف بيه.. خد ديسلاك للسف فيه..وفي الـ TV لو فيه بتقول إيفيه حمض م اللت فيه

فهمت حاجة ولا.. تتفضل ع المسلة.. مذيع تصنيفه قلة .. حتى لو في غلاف مجلة

ننتقل للإستديو.. مادام مصالحنا قضيوا.. شوف وشك نور إزاي.. لما أسيادك عنك رضيوا

شايفك تخنت م اللغلط بت sent بالغلط بلبط ما البط برضو بيتزغط و جوع بطنك شخط شبط

حتى التريند بيك هبط أسرع تريند بيتنسى هات مكنسه .. نشفطلك سيرتك اللي مش كويسة

وبدوره قال خالد تاج الدين لـ"الخليج 365" تعلقياً على خوضه تجربة غناء الراب :"أنا مش مطرب لكن حبي لمجال الراب من زمان، واعتماد الراب في الأساس على فن الآداء أمام المايك وامتلاكي لموهبة الكتابه هو اللي شجعني على خوض تجربة آداء الراب، مشيراً إلى أن ما جعله يفكر في غناء "آداب إعلام" هو كثرة التجاوزات اللي يراها ليل نهار على القنوات المعادية لمصر وللوطن العربي.



خالد تاج الدين من تصوير أغنية اداب اعلام

وأوضح تاج الدين أنه فكر الرد على هذه التجاوزات تجاه مصر والوطن العربى بطريقتهم لأن الرد في الأغاني العاديه سيكون محدود ومحسوب على المطرب لافتاً أنه قرر المواجهة والرد بصوته وعلى مسئوليته.

خالد تاج الدين شاعر غنائي بدأ نجاحه من أوائل الألفينات مع أشهر نجوم الوطن العربي مثل سميرة سعيد في غنوة يوم ورا يوم وعمرو دياب في سلسلة أعمال متميزة مثل قصاد عيني وليلي ونهاري وماله واخرها وانا معاك من اخر البوم ومحمد حماقي حبيبي عمره مايغيب وأصاله وشيرين وحسين الجسمي وغيرهم من النجوم الكبار



خالد تاج الدين من كواليس تصوير اغنية اداب اعلام



خالد تاج الدين



كواليس تصوير اغنية اداب اعلام



كواليس تصوير اغنية اداب اعلام (3)



كواليس تصوير اغنية اداب اعلام