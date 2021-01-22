شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور: اللى ملوش شغلانة ومش لاقى حاجة يعملها بقى بيغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب المطرب محمد نور عن العديد من الأسئلة التى وجهت له خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، حيث تحدث عن بعض محطاته الفنية قائلا: "أنا قدرت أثبت نفسى خلال مشوارى ومن خلال دراستى للمزيكا بالأغانى الهادية والكلاسيك، وحبيت أعمل حاجة مختلفة وقريبة من الشارع والسوق مع الاحتفاظ بنفس شكلى برده"، وذلك ردا عن سر اختياره لأغنية "جانى فى ملعبى"، وهى الأغنية التى أخرجته من خط الأغانى الهادئة.

وأضاف محمد نور قائلا :"روحت للملحن عزيز الشافعى وطلبت منه أغنية مينفعش أغنيها، وكانت من ضمن الأغانى أغنية "جانى في ملعبى"، وقررت أن الأغنية تكون من توزيع اسلام ساسو لأنه شاطر جدا، وعشان كنت شايف إن الأغنية لازم تكون عليها طابع مزيكا المهرجانات، ولو اتعملت مع أى ملحن تانى كانت هاتبقى عادية جدا".

وعن نجاح فريق واما فى بدايته عكس الألبوم الذى تعاونوا فيه مؤخرا، قال: زمان كان طبيعى لأن مكنش في زحمة وكل الموجودين كانوا 6 مطربين، ودلوقتى المنافسة بقت كتيرة، وناس كتير بتغنى حتى اللى ملوش شغلانة ومش لاقى حاجة يعملها بقى بيغنى، والناس فاكرينها شغلانة يقول افتح شركة مقاولات ولا أغنى".