شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يوضح حقيقة موقفه من زواج القاصرات بعد تعرضه لانتقادات حادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار تصريحات الفنان للبناني رامي عياش التى رفض فيها قانون تجريم زواج القاصرات، جدلا واسعا، في الآونة الأخيرة، كما تعرض لانتقادات حادة من قبل جمهوره خاصة اللبنانيين، ما دفعه لإصدار بيان يوضح فيه موقفه.

وقال الفنان رامي عياش في بيان له مساء اليوم الخميس: "في سياق الحلقة الأخيرة التي كنت فيها ضيفاً في برنامج جعفر توك أُثير الجدل حول عدد من المواضيع تبعها حملة من الردود والردود المضادة، أتمنى أن تُقرأ هذه السطور بمنطق وبقلوب بيضاء".

وأضاف: "بعد أن راجعت عددا من الأصدقاء والصديقات والناشطين والناشطات في جمعية عياش الطفولة وفي غيرها من الجمعيات الصديقة وقرأت تعليقاتهم التي اعتبرت ما قلته ينتقص من نضال طويل لتحقيق ظروف أفضل للزواج خاصة للنساء اللواتي يعانين من ظلم المجتمع حينًّا ومن ظلم بعض القوانين المجحفة أحيانًا، أعدت النظر فيما قلت وأعيد مقاربة هذا الموضوع الذى فُهمت فيه بشكل مجحف".

وتابع: "أوضح أننى لم أقل ولا أشجع على الزواج دون الـ 18 وأحيي نضال من يعمل وتعمل ليكون السن القانوني، ولكن أنا لست مع التجريم لأنه في الكثير من الحالات والمجتمعات هذا أمر واقع للأسف، واعتباره جُرما سوف يكون أداة ممكن أن يتضرر منها فتيات بطريقة غير مباشرة.. وعلى هذا أمثلة كثيرة لأماكن عديدة من العالم تسمح بهذه الاستثناءات، وهذا ما قصدته عن أننى ضد التجريم، والفرق هنا واضح بين ضد التجريم وبين عدم التشجيع".

وأردف قائلا: "لست فى معرض الحديث عن ما نفعله في جمعية (عياش الطفولة) من ناحية إصرارنا على تعليم الأطفال ونشر التوعية ليتمكن جيل الشباب من مواجهة مستقبلهم بوعى ومسئولية ليتحقق التقدم المنشود في هذا الموضوع الذي تحيط فيه حيثيات عديدة في كلّ بلد وفي كلّ مجتمع.. في الخيار الشخصي لابنتي ولبنات جيلها أتمنى للجميع القدرة على الخيار الحرّ والواعي في ظروف وأيام أفضل، وفي ظلّ قوانين تحميهن وظروف مساعدة للأهل والمجتمع، وتبقى الأولوية للعلم الذي من خلاله فقط تتطور المجتمعات".





رامي عياش عبر إنستجرام

وقال رامي عياش في بيانه الذي نشره عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا: "في من جُرح وأعتبر أنّ ما قلته يؤذي نضال طويل، ولكن لكم مني كلّ الحُب والتمسوا عذري، أتعلم منكم ومنكن.. في التنمر وحملة الشتائم، لي في كلّ شتيمة حسنة والله يسامحكم ولا نرى في أحدكم مكروه.. في الاتهامات العشوائية التي تعبّر عن قلّة أخلاق من يطلقها، الله يسامح ويساعد.. الاختلاف في وجهات النظر حقّ لا يفسد في الودّ قضية وأنا جاهز دائمًا للحوار والنقاش، وعندما أقتنع أغيّر رأيي ولست هنا لأغير رأي أحد.. نعيش ونتعلم".

وكان رامي عياش قد قال في تصريحات تليفزيونية إنه ضد سن قانون يجرم زواج القاصرات، مضيفا أنه "لا يرى مانعا في أن تتزوج فتاة بعمر السادسة عشرة مثلا.. أنا مع تحديد سن لأدنى للزواج واقترح أن يكون 16 أو 17 سنة لكن ليس الأطفال".