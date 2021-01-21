بعد غياب طويل.. صورة متداولة لشيرين عبدالوهاب وجمهورها يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يلاحظ جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب تغيّبها عن الأنظار خلال الفترة الماضية، لكن بعد طول انتظار منهم، فوجئوا بتداول بعض الصفحات مساء أمس صورة جديدة لها خطفت من خلالها الأضواء.

وظهرت شيرين بإطلالة أنيقة وبسيطة غير متكلفة، حيث أطلت بملابس شتوية “كاجوال”، باللون الأسود، وطبعت على وجهها ابتسامة مشرقة، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد سوداء متناسقة مع ملابسها، كما تعمدت الظهور بدون مكياج نهائياً.

ورغم أن عدداً كبيراً من عشاقها تفاعل مع الصور الجديدة وأعربوا عن إعجابهم بجمالها وأناقتها وتفاؤلها من خلال الابتسامة الصادقة، لكن لم تنج شيرين من التعرض للتنمر من قبل البعض؛ ممن اتهموها بإجراء عمليات تجميل وتغيير ملامحها.

من جانب آخر، تعرضت شيرين إلى شائعات كثيرة تفيد بوجود خلافات ومشاجرات بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب، وأنها وصلت إلى الطلاق، وهذا ما حرصت شيرين على نفيه أكثر من مرة.

يُذكر أن شيرين كانت قد طرحت خلال الفترة الماضية، كليب أغنية “مصر أرض الجمال”، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أمير سمير وإيهاب سمير، هندسة صوتية محمد إسماعيل، وهنأت فيها الشعب المصري وشعوب العالم بالعام الميلادي الجديد وتهدف أيضاً إلى تنشيط السياحة.