كيف وصفت كارين رزق الله مشاركتها الأولى مع عابد فهد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: عبرت الممثلة اللبنانية كارين رزق عن سعادتها للانضمام لمسلسل “350 غرام” الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجمين عابد فهد وسلوم حداد.

وكشفت رزق الله في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في العاصمة أبوظبي، عن تفاصيل دورها في المسلسل مشيرةً إلى أنها تؤدي شخصية امرأة حنونة ومتسامحة وصبورة، تعرضت للكثير من الطعنات في حياتها ولكنها عادت ووقفت على رجليها، وقالت: “هذه المرأة تزوجت من شخص اعتبرته سنداً لها وأنه سيكون نهاية لكل مشاكلها في الحياة، إلى أن تكتشف في وقت لاحق مفاجأة صاعقة، وهنا يبدأ الصراع بين طبيعة شخصيتها الحنونة وبين الشخصية التي ترغب في الانتقام”.

وأشارت رزق الله إلى أن هذا الصراع في الشخصية هو الذي حمسها على المشاركة في المسلسل وقبول الدور، خاصة أن هذا الصراع سيجعل بطلي العمل (عابد فهد وسلوم حداد) يتحكمان فيها.

وعن دخولها الدراما العربية المشتركة بعد سنوات من تألقها في الدراما اللبنانية، قالت: “إن الدراما اللبنانية تشبهني كثيراً وأحبها كثيراً، ولكن هذه الفرصة كانت بمثابة إشارة بالنسبة لي تخبرني أنه حان الوقت للتغيير ولتجربة هذا النوع من المسلسلات” معتبرة أنه كان عليها الخروج من الصندوق لخوض هذه التجربة الجديدة التي لها سحر ولذة وخصوصية.

وحول تقارب قصة المسلسل من أعمال وأفلام عالمية قالت كارين: “لا توجد قصص جديدة إنما هناك طرح جديد ومعالجة جديدة، قصة القلب بشكل خاص ليست جديدة، إنما المسلسل يطرح الكثير من المواضيع الجديدة والغريبة حول العصابات والنصب والاحتيال والفساد”.