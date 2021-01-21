لطيفة تُعايد والدتها بكلمات مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: وجّهت الفنانة لطيفة التونسية معايدة لوالدتها عبر “تويتر”، فنشرت مجموعة صور تجمعها مع والدتها الجالسة على كرسي متحرك، وكتبت: “كل ثانية وكل سنة وأنت الروح والدم الذي يسري في روحي… ربنا يحفظك ويخليك لنا يا أمي”.

وكانت لطيفة قد عبّرت عن إعجابها بأداء الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص ضمن مسلسل “عروس بيروت”، وكتبت لطيفة في حسابها الرسمي على “تويتر”: “كم أنت رائعة وحساسة وطبيعية يا كارمن… قصدي يا ثريا في (عروس بيروت). ألف مبروك نجمة بمستوى عظيم”، وردت بصيبص بشكر لطيفة والتعبير عن محبتها لها ولفنّها.

هذا ووجّهت لطيفة مساء أمس معايدة لوالدتها عبر “تويتر”، فنشرت مجموعة صور تجمعها مع والدتها الجالسة على كرسي متحرك، وكتبت: “كل ثانية وكل سنة وأنت الروح والدم الذي يسري في روحي… ربنا يحفظك ويخليك لنا يا أمي”.