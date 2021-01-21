صلاح عبدالله: لم أجسّد شخصية مثل الشيخ حسن منذ 40 عاماً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــــرد: قّق النجم صلاح عبدالله، نجاحاً كبيراً من خلال مشاركته في مسلسل “جمال الحريم”، الذي يعرض على شاشة “dmc” الفضائية، والذي يجسد فيه شخصية الشيخ حسن.

وقال صلاح عبدالله في تصريحات صحفية إن “جمال الحريم هو عمل درامي متميز، نجح في جذب الجمهور لمشاهدته، لا سيمّا أن فكرته مختلفة وجديدة على المشاهدين”.

وأضاف: “سعيد بالشخصية التي أجسدها، برغم صغر مساحتها خلال الأحداث، لكن منذ الوهلة الأولى لقراءة النص وتفاصيل الشخصية، انجذبت لها جداً؛ لأنني خلال سنوات مشواري الفني الطويلة التي تتخطى الأربعين عاماً، لم أقدم شخصية مثلها أو تشبهها نهائياً من قبل”.

ووعد جمهوره: “الشيخ حسن في الحلقات المقبلة سيفاجئكم بمواقف غريبة وعجيبة، ستنال إعجابكم، وأنا سعيد بمحبة كل من شاهد العمل والشخصية، ولا أخفي عليكم، فقد كنت أتوقع أنه سيلفت انتباههم، ولكن الأصداء بعد العرض فاقت توقعاتي”.

مسلسل “جمال الحريم” ينتمي الى نوعية الأعمال الدرامية المطولة ذات الـ45 حلقة، وهو من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي، وبطولة: نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الإتربي ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبدالله.

وأثار العمل حالة من الجدل، بعدما تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، منشورات عدة تحذر متابعيه، من وجود تعويذات وطلاسم خلال حلقات العمل، وأن من يستمع لها من الممكن أن يتعرض للأذى، الأمر الذي نفته مخرجة العمل.