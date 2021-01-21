مروى عيسى تطرح “قولوله يفوق” مع لايف ستايلز ستوديز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة التونسية مروى عيسى أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل “قولوله يفوق” من إنتاج لايف ستايلز ستوديز.

وصدرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب عبر قناة الشركة على اليوتيوب، وحققت أكثر من 320 ألف مشاهدة في غضون ثلاثة أيام من طرحها.

وحملت أغنية “قولوله يفوق” اللهجة المصرية، وهي من كلمات نور عبدالله وألحان محمد عبيه وتوزيع أحمد عبد السلام.

من جهة ثانية، تواجدت مروى عيسى الأسبوع الماضي في استديوهات الملحن والفنان الإماراتي فايز السعيد حيث وضعت صوتها على عمل غنائي جديد يصدر في المرحلة القادمة.

جدير بالذكر أن أغنية “قولوله يفوق” ثاني تعاون بين مروى عيسى ولايف ستايلز ستوديوز بعد أغنية “سعادتك” التي صدرت قبل عام وحققت6 مليون مشاهدة.