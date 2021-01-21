شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تعانى مع زوجها فى "النهاردة يوم جميل" مع باسم سمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة نجلاء بدر من تصوير مشاهدها فى فيلم "النهاردة يوم جميل"، حيث تجسد دور موظفة فى بنك، وتعانى من العديد من الخلافات والمشاكل مع زوجها، وتعيش أجواء صعبة طوال أحدث الفيلم.

فيلم "النهاردة يوم جميل" بطولة هنا شيحة، باسم سمرة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، انتصار، محمد حكيم، إخراج وسيناريو وحوار نيفين شلبى، وسيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان ومقرر مشاركته فى المهرجانات السينمائية خلال الفترة المقبلة.

سيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة بالرغم من اسم الفيلم لكن علي العكس الفيلم منصف للرجل والمرأة معا، دون الانحياز لأى طرف فى إطار مشوق جديد فى التناول والعرض البصرى السينمائى.

ومن ناحية أخرى تشارك نجلاء بدر فى مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر والذى يذاع يوميا على قناة أون ويشاركها فى بطولة العمل الفنان أحمد زاهر والفنان محمد شرنوبى وإدوارد، نرمين الفقى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة.