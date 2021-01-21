شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تستعرض تورتة عيد ميلادها: السنة الجاية أحتفل وسطكم حبايب قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم الخميس 21 يناير، فى حفل عائلى بسيط، مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا، متمنية أن تحتفل العام القادم بعيد ميلادها وسط جماهيرها وأحبائها.

ونشرت نبيلة، عبر حسابها على انستجرام، فيديو تضمن لقطات من حفل عيد الميلاد الذى ظهر من خلاله "تورتة" الاحتفال مزينة بصورتها، صحبته بالتعليق: "احتفال صغير فى البيت وسط عائلتى الصغيرة، وضمن كافة الاجراءات الاحترازية، والسنة الجايه إن شاء الله أحتفل وسطكم كلكم حبايب قلبى".





ويحل اليوم الخميس، عيد ميلاد النجمة نبيلة عبيد، حيث إنها من مواليد 21 يناير، والتى تعد واحدة من أشهر النجمات فى السينما والدراما المصرية، قدمت العديد من الأدوار والشخصيات التى لم تقتصر على أداء نوع واحد أو شخصية واحدة.





من ناحية أخرى، قالت النجمة نبيلة عبيد فى لقاء خاص لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطي، احتفالا بعيد ميلادها، إنها ترفض تقديم حياتها فى عمل سيرة ذاتية، مضيفة:" مش عايزه أقدم حياتى، كل التجارب محبتهاش، وهكتب وصيتى وناوية أقول فيها محدش يقدم شخصيتى فى عمل، وهحط فيها انه يتعمل متحف نبيلة عبيد يضم فساتينى وبدل الرقص لأنها مش هتتكرر ومحدش هيعرف يعملها تانى وتبقى معروضات مهمة للناس تشوفها أنا محتفظة بيها وجديدة زى ما هى".



