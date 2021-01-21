شكرا لقرائتكم خبر عن زفة من أهالى عزبة الصعايدة لمحمد رمضان أثناء تصوير "مصباح علاء الدين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبال حافل للفنان محمد رمضان، من أهالى عزبة الصعايدة فى الجيزة، خلال تصوير كليب أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين"، حيث ظهر رمضان فى الفيديو، أثناء تصوير الكليب، واستقبله الأهالى بترحاب كبير وتسابقوا على التقاط الصورة التذكارية معه، فيما حرص على تبادل السلام معهم وتقبيل رأس السيدات كبار السن.

ونشر رمضان، الفيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أتبعها قائلا: "انتظروا إن شاء الله كليب مصباح علاء الدين".

وانتهى محمد رمضان، من تصوير الكليب الجديد "مصباح علاء الدين"، من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، ويشاركه الغناء فى الكليب الطفل السورى محمد جنيد.





وحصل ”الخليج 365”، على كلمات الأغنية والتى تقول: "من صغرى كنت شايف.. وأنا بلمس النجوم.. ولاعمرى كنت خايف.. كل أما أقع بقوم.. وحلمت بالبطولة.. جايلك يا صفوف يا أولى.. وآدى حلم الطفولة.. أهو اتحقق فى يوم، ماكانش ليا واسطة.. مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم.. كان رؤية مش كابوس.. والناس الطيبين.. واقفين مستجدعين.. هما ودعوة أمى.. مصباح علاء الدين.. من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم.. أعدائى يكترو يختفو يظهرو مافرقش معايا الهجوم.. لما أنا مش فارق معاك..والناس كلها وياك..إسأل عيلتك تقولك..بنشوفه من وراك".





فى سياق مختلف أوشك رمضان على الانتهاء من تصوير مشاهد ديكوره الرئيسى بمسلسل "موسى"، والذى تم بناؤه فى منطقة دهشور، ويجسد رمضان ضمن أحداث العمل شخصية رجل صعيدى يدور حوله العديد من القصص والحكايات المشوقة.







