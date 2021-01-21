شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تتألق بـ"الأسود" فى فوتوسيشن جديد بعد احتفالها بعيد ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة أنغام لجلسة تصوير جديدة مؤخرا، ظهرت فيها في إطلالة أنيقة، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، صورتين من الفوتوسيشن، ولاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

وعلقت المطربة أنغام على الصورتين بكوبليه من أغنية هدنة التي طرحتها منذ نحو عامين، قائلة :"اعتبرنا خدنا هدنة من عهودنا كل واحد فينا قلبه يكون وحيد "، وسرعان ما انتشرت الصور على منصات السوشيال ميديا بين معجبيها.



أحدث ظهور للفنانة أنغام





وتزينت الفنانة أنغام في أزياء سوداء أنيقة، وأكملت إطلالتها ببعض الاكسسوارات من بينها ساعد اليد، وخاتم في يديها اليمنى، كما أنها ارتدت حذاء ذات كعب عال يتناسب مع ملابسها.

ويأتي ذلك بعد احتفال الفنانة أنغام بعيد ميلادها، يوم الثلاثاء الماضي، وعادة ما تشارك جمهورها صورها على حساباتها على السوشيال ميديا.



النجمة أنغام

الفنانة أنغام كانت قد طرحت أولي ألبوماتها عام 1987 بعنوان "الركن البعيد الهادئ"، ولاقت نجاحات هائلة .



الفنانة أنغام عبر انستجرام



الفنانة أنغام



أنغام



