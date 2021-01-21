شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لنور الشريف من 19 سنة بكواليس مسرحية لن تسقط القدس فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد فتحى، عن صورة نادرة جمعته مع الفنان الكبير الراحل نور الشريف، خلال عرض مسرحية لن تسقط القدس، فى العاصمة الأردنية عمان، عام 2002، أثناء الاحتفال بعيد ميلاده.





ونشر فتحى، الصورة عبر حسابه على انستجرام، جمعت أبطال عمل المسرحية، أتبعها قائلا: "الأستاذ رحمة الله عليه، عيد ميلادى.. عمان 2002 عرض مسرحية لن تسقط القدس، وحشتنى قوى يا أستاذى".



فتحى

مسرحية لن تسقط القدس، بطولة النجم نور الشريف، عفاف راضى، لقاء سويدان، مجدى كامل، نورهان وغيرهم من الفنانين، من تأليف شريف الشوباشى، وعرضت فى عدة دول عربية من بينها المملكة الأردنية، حيث حرصت الملكة رانيا على مشاهدة العرض ومنح أبطاله وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى.

على جانب آخر، قالت النجمة دينا فؤاد، خلال ندوة تكريمها باليوم السابع: "كنت مذيعة وأثناء إجراء إحدى الحوارات مع الزميل شريف نادر الصحفى طلبت منه التمثيل مع نور الشريف فاتصل به وطلب مقابلتى".

وأضافت: "ذهبت لنور الشريف وجلس ينظر إلى وأمامه سيناريو مسلسل الدالى ثم طلب منى أن أقوم بعمل ورشة لدى المخرج محمد عبد الهادى، وبالفعل ذهبت لورشة إعداد الممثل واتصل به، ثم بعد ذلك أسند إلى أحد الأدوار المهمة فى مسلسل الدالى وبدأ هو شخصيًا بتدريبى على الشخصية لأنى كنت وجه جديد، ولكنى خرجت من هذا العمل لبطولة فى السينما بفيلم "حلم العمر".