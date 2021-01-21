سوزان نجم الدين تواصل تصوير مشاهدها بفيلم "تماسيح النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، صورًا لها من كواليس تصوير مشاهدها في فيلم "تماسيح النيل"، بمدينتي الأقصر وأسوان.

وعلقت "سوزان"، على الصور عبر "إنستجرام"، قائلة: "سعيدة جدا لتعاوني الأول مع المخرج المتميز جدا فنّيا وإنسانيّا سامح عبدالعزيز، وتعاوني الأول مع شركة الإنتاج المحترمة دانا فيلم والله وليّ التوفيق".

يذكر أن الفنانة سوزان نجم الدين شاركت في فيلم "حملة فرعون"، بطولة عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، رامز أمير وعدد آخر من النجوم.