فن ومشاهير

سوزان نجم الدين تواصل تصوير مشاهدها بفيلم "تماسيح النيل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، صورًا لها من كواليس تصوير مشاهدها في فيلم "تماسيح النيل"، بمدينتي الأقصر وأسوان.

وعلقت "سوزان"، على الصور عبر "إنستجرام"، قائلة: "سعيدة جدا لتعاوني الأول مع المخرج المتميز جدا فنّيا وإنسانيّا سامح عبدالعزيز، وتعاوني الأول مع شركة الإنتاج المحترمة دانا فيلم والله وليّ التوفيق".

يذكر أن الفنانة سوزان نجم الدين شاركت في فيلم "حملة فرعون"، بطولة عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، رامز أمير وعدد آخر من النجوم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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