موجز الخليج 365 للسيارات.. صدمة فورد وتسلا تحطم آمال ماسك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

صدمت هيئة سلامة النقل الأمريكية، عملاق صناعة السيارات الأمريكية "فورد"، وأمرتها بسحب 3 ملايين سيارة بسبب عيب في وسائد الهواء.

تلقى إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، لطمة قوية أحبطت جهوده في غزو الصين.

أعلنت أوبل الألمانية، الخميس، عن إطلاق نسخة كهربائية من سيارتها الخدمية Combo Cargo في الخريف، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.

تنافس النسخة الأحدث من هيونداي أكسنت 2021 مجموعة من السيارات بفئتها، وأبرزها تويوتا ياريس، التي لم تطرح منها نسخا جديدة.

تتلخص مهمة الزيت، في حماية كل جزء داخل محرك السيارة، وضمان عمله بكفاءة عالية، فمتى يتم تغيير زيت محرك السيارة؟

يشهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات الفارهة متوسطة الحجم، التابعة لعدد متنوع من الماركات الشهيرة، ما يجعل الاختيار صعبا.

تنافس ماركة بي إم دبليو مجموعة استثنائية من السيارات التابعة لفئة سيدان عالية الأداء، بالنسخة الأحدث من طراز الفئة الثالثة 2021.

أعلنت شركة بورش الألمانية، اليوم الخميس، عن إطلاق الموديل الأساسي من سيارتها Taycan الكهربائية بدءا من شهر مارس/آذار المقبل.

أعلنت ماركة فولفو السويدية عن طرحها لنسخة حديثة من طرازها المتميز V60 ضمن فئات واجون لعام 2021.

