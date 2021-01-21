شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب تقدم الأداء الصوتى لمسرحية "ألمظ وسى عبده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة القديرة سميحة أيوب الأداء الصوتى لمسرحية "ألمظ وسى عبده"، المقرر افتتاحها على خشبة مسرح البالون بالعجوزة قريبا، من تأليف الدكتور مصطفى سليم.

العمل يرصد تاريخ مصر الغنائى فى فترة النصف الثانى من القرن التاسع عشر، ويتناول السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، مع إلقاء الضوء علي تاريخ مصر الفنى والغنائي لتلك الفترة، والهدف من ذلك هو تعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم الغنائى، ورموز الفن في تلك الفترة.

والعرض سوف يتم تصويره وعرضه ضمن مبادرة وزارة الثقافة المصرية "الثقافة بين إيديك" تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، بعرض الأعمال المسرحية علي قناة الوزارة بموقع يوتيوب.

وأشار مازن الغرباوى مخرج العرض إلى أن "ألمظ وسى عبده " يمكن اعتباره بداية لمشروع توثيق تاريخ المسرح الغنائى حديثا للشخصيات الفنية، التى كان لها تأثير على مستوى مصر فى مجال الموسيقى والمسرح، ويمكن خلال الفترة المقبلة تقديم عدد من العروض تتناول السيرة الذاتية لعدد من الشخصيات والرموز الفنية المصرية، حيث إن تاريخنا يزخر بالعديد من الأسماء التي لا يعرف عنها الأجيال الحديثة أي شيء، و دورنا هو التعريف بهؤلاء حتي لا يصبحوا في طي النسيان.

يذكر أن النجمة سميحة أيوب ستعود للوقوف على خشبة المسرح قريبا من خلال مسرحية "مورستان" للمخرج سمير العصفورى والتى يجرى بروفاتها على المسرح القومى ويشارك فى بطولتها أشرف عبد الغفور وسماح أنور وأحمد سلامة.