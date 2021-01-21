شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "قبل الأربعين" بدور العرض السينمائية يوم 3 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صناع فيلم "قبل الأربعين" عن طرحه في دور العرض السينمائية يوم 3 فبراير المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصويره قبل 3 أشهر، وأصبح جاهزا للعرض منذ فترة، لينضم الفيلم إلى قائمة الأفلام المعروضة في السينمات والتي وصل عددها إلى 10 منها ما طرح في يناير وديسمبر، وكذلك المستمر من موسم عيد الأضحى الماضى.



قبل الأربعين

فيلم "قبل الأربعين" من بطولة الفنانة داليا مصطفى، وبسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، ومحمد على ‏رزق، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة، ولبنى ونس وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتدور احداثه في إطار رعب نفسي عنيف، ومستوحاة من قصص واقعية عايشها منتج العمل.



افيش فيلم قبل الاربعين

وطرحت الشركة المنتجة فى الأسابيع الماضية الأفيشات الدعائية الخاصة بالعمل والتى سيطر عليها الغموض نظراً لطبيعة الأحداث، اضافة إلى طرح أفيش لكل بطل من الأبطال.

الفيلم يعيد داليا مصطفى إلى السينما بعد غياب 12 عاماً، منذ ظهورها في فيلم طباخ الرئيس" تأليف يوسف معاطى وإخراج سعيد حامد وشارك في بطولته طلعت زكريا وخالد زكى وأشرف زكى وعلاء مرسى وسعيد طرابيك وجمال إسماعيل وضياء الميرغنى وعدد آخر من الفنانين.



داليا مصطفى



ايهاب فهمى



لبنى ونس



احمد حلاوة



بسمة



هالة فاخر



احمد جمال سعيد



معتز هشام



محمد على رزق