فن ومشاهير

طرح فيلم "قبل الأربعين" بدور العرض السينمائية يوم 3 فبراير المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن صناع فيلم "قبل الأربعين" عن طرحه في دور العرض السينمائية يوم 3 فبراير المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصويره قبل 3 أشهر، وأصبح جاهزا للعرض منذ فترة، لينضم الفيلم إلى قائمة الأفلام المعروضة في السينمات والتي وصل عددها إلى 10 منها ما طرح في يناير وديسمبر، وكذلك المستمر من موسم عيد الأضحى الماضى.

قبل الأربعين
قبل الأربعين

 

فيلم "قبل الأربعين" من بطولة الفنانة داليا مصطفى، وبسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، ومحمد على ‏رزق، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة، ولبنى ونس وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتدور احداثه في إطار رعب نفسي عنيف، ومستوحاة من قصص واقعية عايشها منتج العمل.

افيش فيلم قبل الاربعين
افيش فيلم قبل الاربعين

 

وطرحت الشركة المنتجة فى الأسابيع الماضية الأفيشات الدعائية الخاصة بالعمل والتى سيطر عليها الغموض نظراً لطبيعة الأحداث، اضافة إلى طرح أفيش لكل بطل من الأبطال. 

الفيلم يعيد داليا مصطفى إلى السينما بعد غياب 12 عاماً، منذ ظهورها في فيلم طباخ الرئيس" تأليف يوسف معاطى وإخراج سعيد حامد وشارك في بطولته طلعت زكريا وخالد زكى وأشرف زكى وعلاء مرسى وسعيد طرابيك وجمال إسماعيل وضياء الميرغنى وعدد آخر من الفنانين.

داليا مصطفى
داليا مصطفى

 

ايهاب فهمى
ايهاب فهمى

 

لبنى ونس
لبنى ونس

 

احمد حلاوة
احمد حلاوة

 

بسمة
بسمة

 

هالة فاخر
هالة فاخر

 

احمد جمال سعيد
احمد جمال سعيد

 

معتز هشام
معتز هشام

 

محمد على رزق
محمد على رزق

 

جميل برسوم
جميل برسوم

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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