شكرا لقرائتكم خبر عن مالوما يستمتع بوقته ويستعرض مهاراته فى التزلج على الجليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى النجم العالمى مالوما للهروب من ضغوط الحياة وجدول أعماله المزدحم دائما، وقضاء وقت ممتع على طريقته الخاصة .وفاجأ النجم العالمى مالوما البالغ من العمر ( 26 عاما ) جمهوره بالكشف عن عدد من صور ممارسته لهوايته المفضلة وهى التزلج على الجليد، وهو ما ظهر بسلسلة من الصور التى نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام" والتى تضم أكثر من 56.7 مليون شخص .

كان مالوما يرتدى بدلة التزلج على الجليد باللون البرتقالى بينما قرر أن يستعرض مهاراته المميزة فى هذه الرياضة الممتعة التى يفضلها قطاع كبير من نجوم العالم.

وقد حصدت الصور التى نشرها مالوما على " انستجرام " اكثر من 602 الف LIKES خلال 7 ساعات فقط من نشرها .

يذكر أن النجم العالمى مالوما استطاع خلال عام 2020 ان يقدم عدد من الدويتوهات الغنائية التى حققت نجاح مذهل حول العالم ، و من أبرزهم اغنية " "Hawái التى دمعته بنجم الغناء THE WEEKND ، كما قدم مالوما دويتو مذهل مع النجمة الشهيرة جنيفر لوبيز وهى أغنية " Pa'Ti Lonely " .