شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أفلام عربية تنافس على جوائز جولدن جلوب فى دورته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنافس 7 أعمال عربية فى فئة الأفلام الأجنبية فى النسخة الجديدة لمسابقة جوائز "جولدن جلوب"، فى دورته الـ78، فى الحفل الذى ينطلق يوم 28 فبراير المقبل، بعدما أعلن منظموا الحفل فى يونيو 2020، تأجيل موعد إقامته بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى كانت فعالياته تنظم عادة بشهر يناير من كل عام.

وينطلق الحفل هذا العام وسط تيسير لقواعد التقدم للمنافسة أتاح الفرصة للأفلام العربية للتواجد بقوة في المهرجان، وأول الأعمال المشاركة هو فيلم "الرجل الذى باع ظهره"، والذي حصد جائزة أفضل فيلم روائي عربي في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة، وهو الفيلم الذي يحكي قصة هروب شاب سوري من بلاده حتي يصل إلى بروكسل مرورا بلبنان، وتشارك فيه الممثلة العالمية مونيكا بيلوتشي والممثل البلجيكي كوين دي بو، وفقا لموقع "سبوتنيك".



فيلم الرجل الذي باع ظهره

وتشارك فلسطين بفيلمين هما "بين السماء والأرض"، من إخراج المخرجة الفلسطينية نجوى نجار وبطولة منى حوا وفراس نصار، وفيلم "200 متر"، من سيناريو وإخراج أمين نايفة الذي هجر التمريض إلى السينما، وأخرج عدداً من الأفلام القصيرة والوثائقية. وبطولة علي سليمان، لنا زريق، سامية البكري، غسان عباس، نبيل الراعي، ومحمود أبو عيطة.



فيلم 200 متر

وكذلك تنافس لبنان بعملين هما، فيلم "C-Section"يعرف باسم "يربوا بعزكن"، من إخراج ديفيد أوريان، وبطولة جوزيف عساف، رامي عطا الله، سامي العشي، وفيلم لبناني آخر هو "مفاتيح مكسورة"، من إخراج جيمي كيروز وبطولة عادل كرم وسارة أبي كنعان.



فيلم يربوا بعزكن

وأخيرا الفيلم المغربى "أوليفر الأسمر"، من إخراج توفيق بابا وبطولة مودو مبو، حسن ريشوى، إلهام أوجرى، ومحمد الكاشير، وهو الفيلم ذاته الذى حصد جائزة أفضل فيلم أجنبي في المهرجان الدولي البرازيلي، كما يشارك السودان بفيلم "ستموت في العشرين"، وهو من إخراج أمجد أبو العلا.