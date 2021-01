شكرا لقرائتكم خبر عن ليل وين يطلق أغنية "Ain't Got Time" بعد ساعات من عفو دونالد ترامب عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى ليل وين سيعيش حياة أكثر هدوءا واستقرارا خلال هذه الفترة، وتحديدا بعد إعلان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب العفو عنه وهو ما تصدر المواقع العالمية الشهيرة و أبرزها " ان ام أى " .

وأطلق النجم الشهير البالغ من العمر 38 عاما أغنية جديدة حملت اسم "Ain't Got Time"، وذلك بعد ساعات معدودة من عفو ترامب، فكان مغنى الراب سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات قبل أن يحصل على عفو كامل هذا الأسبوع.

وأشارت التقارير إلى أن ليل وين كان من بين 140 شخصا حصلوا على العفو أو خفف الرئيس السابق أحكامهم قبل مغادرته منصبه أمس الأربعاء، وكان واين قد يواجه ما يصل إلى 10 سنوات فى السجن بعد أن أقر بتهمته فى ديسمبر وهى بتهمة حيازة غير قانونية لسلاح نارى وذخيرة.

يذكر أن ليل وين قدم عددا هائلا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها "mirror " و " how to love " و " she will " ، وغيرها.