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كنزى عمرو دياب تطلب تعلم الرقص الشرقى فى مصر.. اعرف الحكاية "صور وفيديو"

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القاهرة - سامية سيد - تخطو كنزى عمرو دياب، بخطوات ثابتة نحو عالم الفن والموسيقى والاستعراض، مثل شقيقتها جانا، التى شاركت والدها فى أغنية "جميلة" ضمن أغانى ألبومه قبل الأخير "سهران"، حيث طلبت كنزى من متابعيها أماكن مدارس لتعليم الرقص الشرقى، بعدما كانت تتدرب الرقص فى "House of Jack"وهو كازينو فى لندن لإقامة فصول وورش تدريبية للشباب للتدريب على أداء الرقصات والفنون الاستعراضية.

كنزى عمرو دياب
كنزى عمرو دياب

وكتبت كنزى، عبر ستورى حسابها على انستجرام: "فى أى حد يعرف مدرسة تعليم رقص شرقى فى مصر، ممكن أكلمهم وأعرف منهم أكتر عن خبرتهم".

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ويبدو أن كنزى دياب، تريد أن تتعلم الرقص الشرقى، بعد ظهورها أكثر من مرة عبر حسابها على انستجرام، وهى تؤدى مجموعة من الرقصات المختلفة سواء بمفردها أو مع أصدقائها، حيث شاركت فى وقت سابق، بفيديو مع شقيقتها جانا، على تطبيق "تيك توك"، للتسلية خلال العزل المنزلى لكسر الملل والروتين الذى يفرضه العزل الصحى المنزلى ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس المستجد "كوفيد 19"، وظهرا به وهما يرقصان على إحدى الأغانى الأجنبية .

 

ودائما ما تشارك كنزى متابعيها بالكثير من مقاطع الفيديو لها أثناء رقصها وأخرى بغنائها، وكان من ضمن المقاطع، هو قيامها بالرقص، وهو الفيديو الذى حظى بإعجاب كثيرين من متابعيها بشكل كبير خلال ساعات قليلة، وقد أدت كنزى فى "House of Jack"، وهو كازينو فى لندن لإقامة فصول وورش تدريبية للشباب للتدريب على أداء الرقصات والفنون الاستعراضية.

 

وتمتلك كنزى أكثر من 251 ألف متابع عبر حسابها بانستجرام، فيما تتابع ما يقارب الـ 560 شخصا فقط، وتحرص بشكل مستمر على نشر صورها مع أصدقائها فى لندن.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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