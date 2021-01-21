شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون يطرح "خط أحمر" أول أغانيه باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب السورى ناصيف زيتون أغنية جديدة تحمل اسم "خط أحمر"، عبر يوتيوب، وهى أول تجاربه للغناء باللهجة المصرية، ومن خلال نصوير الأغنية تغزل "زيتون" في مصر وشعبها، واعتمد على عرض أشهر المعالم المصرية خلال الكليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

و كانت آخر إصدارات ناصيف زيتون الغنائية أغنية "انت وأنا" من كلمات عادل رافول وألحان وسام بستانى، وسبقها أغنية "كذبة ورا كذبة" وتخطت حاجز 4 ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها، وهى من كلمات فادى أبو خليل وألحان سالم سلامة.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب يحمل اسم "بيروت" تضامنا مع أحداث لبنان، من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ، وأغنية أخرى بعنوان "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية "مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.