شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تواصل تحضيراتها قبل دخولها "شقة 6" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع المخرج محمود كامل اللمسات النهائية لمسلسل "شقة 6" للنجمة روبى، وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب، داخل إحدى العمارات ويحدث أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران، ويشارك فى العمل ملك قورة، ومن المقرر أن يستقر فريق العمل على البطل الذى سيقف أمام روبى خلال الأيام المقبلة.

وتواصل روبى بروفات المسلسل، حيث جمعتها عدة جلسات عمل خلال الأيام الماضية مع المخرج محمود كامل والمنتج أيمن يوسف بمقر الشركة المنتجة.

مسلسل "شقة "6، تأليف رفيق القاضى ومحمود وحيد وسعاد القاضى ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل، وإنتاج أيمن يوسف، وبطولة روبى، شريف سلامة، سيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، وحمزة العيلي، وتجرى الشركة المنتجة ابرام باقى التعاقدات تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة روبي من تسجيل أغنية ضمن ألبومها الجديد، والتي تتعاون فيه لأول مرة مع الشاعر مصطفى حسن، والملحن محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل، ويتضمن الألبوم 6 أغانٍ، تتعاون فيها روبي مع الشاعر أيمن بهحت قمر وتوزيع أحمد إبراهيم وتوما وألحان محمد يحيى، والتي تعود به روبي للغناء مرة أخرى بعد ابتعادها فترة كبيرة عن إصدار أغاني جديدة والتي كانت بوابة تعارف الجمهور عليها.