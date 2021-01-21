شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيدة تروج لـ كليب أغنيتها الجديد "بحب معاك"× 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة سميرة سعيد لجلسة تصوير خاصة بأغنية "بحب معاك" أولى أغنيات ألبومها الجديد، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا من كواليس هذه الجلسة التصويرية.

وروجت الديفا سميرة سعيد لأولى أغنيات ألبومها الجديد عبر حسابها على انستجرام، حيث نشرت الصور التي لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيها، معلقة :"جلسة تصوير.. بحب معاك".



الديفا





وطرحت الديفا سميرة سعيد، كليب أغنيتها الجديدة "بحب معاك" أولى أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، متمنية أن تنال إعجاب جمهورها، وهى من كلمات محمود طلعت، ألحان أحمد العدل، توزيع أحمد حسام، مكيس وماستر إلهامى دهيمة، وجيتارات أحمد حسين.

وقالت الديفا، بعد طرح الأغنية، عبر حسابها على انستجرام: "حبيت ابتدى بأغنية فيها كم من الحب والمشاعر والأحاسيس.. وما أحوجنا إليها فى ظل هذه الظروف، أتمنى أن يُعجبكم اختيارى الأول".



النجمة سميرة سعيد





وتقول كلمات الأغنية:

بحب معاك

أحس الوقت بيعدى

وآخر الليل يبان بدرى

وبعدين يبقى دلوقتى

وتنطق اسمى يبقى جميل



الفنانة سميرة سعيد





بحب معاك

ألاقى ان الوجع راحة

وأحكى كلامى بصراحة

وتسمع ليا بالراحة

وما تملش من التفاصيل

بحب تشوفنى من جوه

وتقلب ضعفى ده قوة

وتبعد عنى وانت قريب

وانت بعيد.. تقرب لي

وتفهم حزنى من صوتي

وتقرا عينيا وسكوتي

وزى ما قلبى محتاجلك

يحس انك بتحتاج ليه

بحب معاك

اكون حرة ومسئولة

وليا وجودى مش صورة

وأحس بإن انا الاولى

وآخر وحدة تعرفها

بحب معاك

تحسسنى بقيمتى كتير

وان ما بيننا حب كبير

وانى بجد وش الخير

وأجمل واحدة بتشوفها

بحب تشوفنى من جوه

وتقلب ضعفى ده قوة

وتبعد عنى وانت قريب

وانت بعيد.. تقرب لي

وتفهم حزنى من صوتي

وتقرا عينيا وسكوتي

وزى ما قلبى محتاجلك

يحس انك بتحتاج ليه.



النجمة سميرة سعيد تروج لأغنية بحب معاك



النجمة سميرة سعيد



سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة



سميرة سعيد



سميرة سعيدة تروج لـ كليب أغنيتها الجديد بحب معاك



سميرة سعيدة



فوتوسيشن سميرة سعيد



