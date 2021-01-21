شكرا لقرائتكم خبر عن دريك يؤجل ألبومه الجديد Certified Lover Boy بسبب ركبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمى دريك اضطراره لتأجيل طرح ألبومه الغنائى الجديد Certified Lover Boy، حيث كان من المقرر أن يتم طرحه فى شهر يناير الجارى، إلا أن النجم الشهير صدم العالم بإعلانه التأجيل كونه يسعى للتعافى خلال هذه الفترة بعد إجراء عملية جراحية بالركبة، وهو الخبر الذى تصدر عددا هائلا من المواقع الفنى الشهيرة ومن أبرزها "بيلبورد".

وكشف مغنى الراب الشهير من خلال Instagram Stories التأجيل فكتب "كنت أخطط لإصدار ألبومى الجديد خلال هذا الشهر لكن بين الجراحة وإعادة التأهيل كرست طاقتى للتعافى.. فى الحقيقة أنا محظوظة بالعودة للوقوف على قدمى والشعور بالارتياح والتركيز على الألبوم، لكن Certified Lover Boy لن يتم طرحه فى يناير"، وأنهى دريك كلامه مؤكدا أن الألبوم سيرى النور خلال هذا العام.

يذكر أن دريك حقق مؤخرا إنجاز جديد حيث أصبح أول فنان على الإطلاق يتجاوز 50 مليار تدفق مُجمع على "Spotify" وهى خدمة بث موسيقية رقمية تتيح الوصول إلى ملايين الأغانى، وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ام ان أى" ، بينما يعد مغنى الراب الشهير واحد من أهم وأشهر النجوم الذين لهم بصمة مميزة فى خدمة البث المباشر، حيث حصدت أغنيته "God’s Plan" لعام 2018 وحدها 1.67 مليار تدفق وهو رقم ضخم جدا بالمقارنة بعدد من أهم نجوم الغناء فى العالم.