شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعد يوجه رسالة رومانسية إلى زوجته درة.. اعرف قال ايه "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس هانى سعد، رسالة رومانسية لزوجته الفنانة التونسية درة، معربا عن حبه الشديد لها، ضمن الاحتفال بعيد ميلادها.



هانى سعد وزجته درة

ونشر سعد، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته بزوجته درة، اتبعها قائلا: "عندما تدرك أنك تريد أن تقضى بقية حياتك مع شخص ما، فأنت تريد أن تبدأ بقية حياتك فى أسرع وقت ممكن".

واحتفلت درة، بعيد ميلادها الأسبوع الماضى بصحبة زوجها هانى سعد، الذى شارك متابعيه عبر حسابه الرسمى على "انستجرام"، من خلال خاصية الاستورى، صورة من الاحتفال بعيد ميلاد زوجته، بينما شاركت درة جمهورها مقطع فيديو كان زوجها قد نشره لها بمناسبة عيد ميلادها، معلقة: "أحيانا تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر.. شكرا حبيبى هانى سعد وشكرا من قلبى لكم على طاقة الحب الصادقة البسيطة الجميلة التى كنت احتاجها.. شكرا لكل من عايدنى فى هذا الفيديو.. وعلى الرسائل والتهانى فى كل مكان.. أحبكم.. نحبّكم برشا ربّنا يسعدكم ويخليكم ليّا".

وتنشغل درة حالياً بتصوير فيلمها الجديد "الكاهن" تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، حيث نشرت قبل أيام صورة من سيناريو الفيلم عبر استورى حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، كما أكدت في تصريحات مؤخرًا أنها سعيدة بالمشاركة في فيلم "الكاهن"، معتبرة أنها محظوظة بهذه التجربة وتحمست لها لأنها تقدم فيها شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة.