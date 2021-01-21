شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى فى خمس صور من حفل تنصيب بايدن.. وحبيبها: هنا شريك فخور بحبيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية كاتي بيري في إحياء حفل تنصيب الرئيس الأمريكى جو بايدن ، والذي أقيم أمس، الأربعاء، في ولاية واشنطن الأمريكية، بتقديمها أغنيةk Fire wor، وظهرت خلال الحفل وهي ترتدي فستانا أبيض طويلا، ونشرت مجموعة صور وفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معبرة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث التاريخى.



كاتي بيري علي انستجرام



كاتي بيري



كاتي بيري تؤدي أغنيتها



كاتي بيرى فى صورة أخرى

من جانبه، أعرب النجم البريطانى أورلاندو بلوم عن فخره بخطيبته كاتي بيري التي شاركت في احتفالية تاريخية ونشر فيديو لها من الحفل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "في يوم من الأيام صغيرتنا ستكبر وترى والدتها تشارك في لحظة تاريخية..نتمنى أن نشفى ونتحد.. نحن نتمنى أن نحب.. هنا شريك فخور بحبيبته ومليء بدموع الفرحة".



كاتي بيري واورلاندو بلوم



كاتي

وأدى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس، وشهد حفل التنصيب إجراءات استثنائية بسبب القيود التى يفرضها وباء كورونا فى الولايات المتحدة ‏الأمريكية.