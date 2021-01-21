شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تشوق جمهورها لألبومها الجديد فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة أحلام جمهورها لألبومها الجديد، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو قصير لها، وكتبت على الفيديو قائلة "‏قريباً ألبومى أحلام 2021"، وانهالت عليها تعليقات متابعيها الذين عبروا عن سعادتهم لقرب طرح الألبوم وانتظاره بفارغ الصبر.

وكشفت الإماراتية أحلام عن سبب تأجيل الألبوم فى وقت سابق، حيث أكدت أن انتشار فيروس كورونا السبب فى وقف العمل على الألبوم.

وكتبت أحلام عبر حسابها على تويتر، فى سبتمبر الماضى، "أصدقائى وأخوانى وأخواتى جمهورى الأقرب إلى قلبى أولاً أحب أشكركم على محبتكم وحرصكم على جديدى وألبومى، أولاً أنا كنت ملتزمة جداً بالحجر وعشان أسجل لازم أروح الاستوديو والاستوديو يعنى ناس ومهندسين وتسجيل وهذا يعرضنا للخطر الآن الوقت صار أفضل".

وتابعت "إنى حريصة على تقديم الجديد والأفضل لكم، وإذا حبيت اتكلم عن ألبومى فهو جاهز بنسبة 70% ينقصه تركيب صوتى والمكس وبعدها الماستر وبعدها أعلن عن موعد نزول الألبوم، أما بالنسبة للعمل سنقل فهو مش فى حساباتى أبداً لانى مركزة فى ألبومى أكثر وممكن لو عندى عمل جاهز أفاجئكم فيه".

وأضافت "أتمنى من الجميع ألا يخمنوا الأغانى والشعراء والملحنين من نفسهم عندما يكون الألبوم جاهزا واخترت كل أغانيه النهائية انا فقط الوحيدة من ستعلن عن كل تفاصيل الألبوم، ومعلومة مهمة كل الفنانين يختارون أكثر من عشرين أو ثلاثين ويمكن أربعين عمل وبعدها تتم تصفية الأغانى النهائية لذا أرجوا عدم تداول أى شىء بخصوص الألبوم منعاً للأحراج مع الشعراء والملحنين، وبالنهاية مقدرة محبتكم وحرصكم بس الشىء الوحيد اللى أقدر أقوله لكم، ومتأكدة منه إن ألبومى ألبوم من الطراز الرفيع والرفيع جداً لأنه يحمل أسماء شعراء وملحنين كبار ومخضرمين واغاني تليق بهم وبجمهوري شكراً لكم".