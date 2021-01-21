شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يسترجع ذكرياته مع والدته الراحلة بصورة جديدة.. ويعلق:" توأمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النجم حسن الرداد استرجاع ذكرياته مع والدته الراحلة، حيث نشر صور جديدة اليوم عبر حسابه بموقع انستجرام ظهر فيها برفقة والدته ، وعلق قائلاً:" توأمى"، بينما قام جمهوره بالدعاء لها.



حسن الرداد عبر انستجرام

وانهالت الدعوات من قبل جمهور النجم حسن الرداد، حيث كتب عبد الله:" الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الاعلي تعيش وتفتكر"، وعلقت مها:" ربنا يرحمها يارب ويصبرك ويرحم امهاتنا".



حسن الرداد ووالدته

وكان الفنان حسن الرداد نشر صورة من قبل مع والدته الراحلة خلال زيارته خارج مصر برفقتها، ونشر مجموعة صور عبر حسابه الشخصي على انستجرام ظهر فيها برفقة والدته الراحلة.

وكان حسن الرداد قد أعلن وفاة والدته في 9 يناير الماضى، وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان محمد لطفي، والفنان محمود الليثي، والمنتج أحمد السبكي.