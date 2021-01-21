"ذا سيمبسونز" تنبأ بفوز كاميلا هاريس بمنصب نائب الرئيس الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبح مسلسل الرسوم المتحركة "The Simpsons- ذا سيمبسونز"، مرتبطًا بمستجدات الحياة السياسية، بعد تنبؤه بكثير من أحداثها غير المتوقعة.

وفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، كشفت الأحداث الأخيرة عن تشابه جديد بين حبكة المسلسل وحدث تولي السياسية كاميلا هاريس منصب نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

"هاريس" التي حلفت اليمين يوم الأربعاء الماضي لتولي منصب نائبة الرئيس، هي أول سيدة تحتل هذا المنصب في تاريخ أمريكا.





وأثار خبر حضور الممثل الأمريكي توم هانكس حفل تنصيب الرئيس، ذكريات تشابه مع أحداث المسلسل الكوميدي، الذي تنبأ باستعانة الحكومة الأمريكية بالممثل لتهدئة الأوضاع في أوقات الاضطراب السياسي.

وأوضح الموقع، أنه بعدما تنبأت حلقات "سيمبسونز" بفوز دونالد ترامب بمنصب رئيس أمريكا، تنبأت بترشح ليزا (إحدى شخصيات المسلسل) في العالم التالي بمنصب الرئيس.





وفي نفس الحلقة ترتدي "ليزا" جاكيت بنفسجي اللون وعقد لؤلؤ أبيض، يشبه تمامًا ذلك التي ارتدته كاميلا هاريس خلال حلف القسم.



ولاحظ الجمهور التشابه بين الحدثين؛ فعلق أحدهم على موقع تويتر: "كاميلا هاريس هي ليزا سيمبسون وأنا متأكد".

وقال آخر ممازحًا كاميلا هاريس: "يبدو أنكٍ تنكرتٍ في هيئة ليزا سيمبسون لحضور حفل التنصيب".

صدر مسلسل "سيمبسونز" عام 1989، ويعرض حاليًا الموسم الـ 32 منه.

