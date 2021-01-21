"إنديانا جونز 5".. أبرز المعلومات حول فيلم "ديزني" المنتظر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت ديزني خبر عودة سلسلة "إنديانا جونز" بجزء خامس وأخير في 2016، لكنها اضطرت لتأجيل الفيلم 4 مرات؛ ليصبح صدور الفيلم أمرا مشكوكا فيه.

واضطرت ديزني أكثر من مرة لتأكيد خبر استمرار عملها على فيلم Indiana Jones 5 (إنديانا جونز 5)، دون تأكيد موعد صدوره.

وكان من المقرر أن يصبح الجزء الخامس بمثابة حلقة "لم شمل" كبيرة، بعد عودة هاريسون فورد لتقديم الدور الأهم والأشهر في مسيرته لمرة أخيرة، برفقة الفريق الأصلي للسلسلة ستيفن سبلبيرج وجورج لوكاس للإنتاج.





ومع تكاثر الأقاويل حول الفيلم المنتظر، رصد موقع "ديجيتال سباي" أهم المعلومات التي يحتاج الجمهور لمعرفتها عن الجزء الخامس من سلسلة الخيال العلمي "إنديانا جونز".



موعد طرح الفيلم





كان من المفترض طرح "إنديانا جونز 5" في يوليو/تموز 2019، قبل أن يتأجل الفيلم دون سبب واضح إلى 2020، ثم تأجل مرة ثانية بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 2021، ومرة ثالثة إلى 29 يوليو/تموز 2022.

وحاول بطل السلسلة هاريسون فورد تبرير هذا التأخير العام الماضي بقوله: "نحاول تقديم جزء جديد بشكل أفضل من ذي قبل، ورغم وقوعنا في بعض المشاكل بسبب اضطراب جدول الأعمال لكننا مصرون على تقديم الفيلم".



تغييرات مستمرة





مع تكرار موعد تأجيل الفيلم، تعرض المشروع للكثير من التغييرات، أولها استبدال مخرج الفيلم، إذ حل جيمس مانجولد عوضا عن مخرج السلسلة الأصلي ستيفن سبلبيرج.

وانسحب مؤلف السلسلة ديفيد كويب أكثر من مرة من تأليف سيناريو "إنديانا جونز 5" ثم عاد للفيلم مجددًا، قبل أن يقرر الانسحاب أخيرًا وللأبد.



حبكة الفيلم





حرص صناع العمل على التكتم على أهم تفاصيل قصة الفيلم، لكننا نعلم أن أحداثه سوف تدور بعد فيلم Crystal Skull (إنديانا جونز ومملكة الجمجمة الكريستالية) الذي صدر عام 2008.



ويصدر الجزء الخامس بعد 12 عاما من فيلم "الجمجمة الكريستالية"، حيث يشهد الجمهور نسخة أكبر وأكثر نضجًا.



