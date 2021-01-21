أبرز 7 أفلام رعب مقرر عرضها في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الحياة في زمن كورونا قد تكون رعبا كافيا للبعض، لكن عشاق أفلام الرعب يملكون رأيا مختلفا.

يرى محبو أفلام الرعب أن مثل هذه الأفلام تمثل مهربا من مهام حياتهم اليومية، ومتنفسا للهروب إلى عالم خيالي يختبرون فيه رعبا لا يؤذيهم.

ومع انطلاقة عام جديد، يمتلك هؤلاء فرصة لتحقيق أحلامهم، إذ تصدر قائمة جديدة ومتنوعة من أفلام الرعب في 2021، يستعرضها موقع "ذا بلايليست" الأمريكي في التقرير التالي.



1- Antlers





فيلم "آنتليرز"، بطولة كيري رسل وجيسي بليمنز، ويتناول اكتشاف مدرس أن أحد تلاميذه يحتفظ بوحش خارق في منزله، هذا الوحش يطلق عليه وينديجو، وحش آكل لحوم البشر.



2- Army of the Dead





فيلم "جيش الموتى"، بطولة ديف باتيستا، ويدور حول مجموعة مرتزقة يقومون بالهجوم على كازينو في مدينة لاس فيجاس، في الوقت الذي تعاني فيه الحضارة الإنسانية من هجوم الموتى الأحياء.



3- The Blazing World





فيلم "ذا بليزينج وورلد"، بطولة كارلسون يونج، ويدور حول امرأة شابة تحاول التعايش بعد تعرضها لتجربة قاسية في طفولتها.



4- Candyman





فيلم "رجل الحلوى"، بطولة يحيى عبد المتين وناثان ستيوارت، وهو جزء ثانٍ للفيلم الذي صدر عام 1992 وحمل نفس الاسم.

يتناول الفيلم محاولة حبيبان فك غموض القاتل الأسطوري الذي روع أمريكا "كاندي مان"، وكيف أوقع بضحاياه.



5- The Conjuring: The Devil Made Me Do It





فيلم "الشعوذة 3"، بطولة فيرا فارميجا وباتريك ويلسون، ويتناول تحقيق جديد للزوجين إد ولورين وارين حول واحدة من أهم القضايا الامريكية، قضية القاتل آرني تشيان جونسون الذي أتهم الشيطان بارتكاب جرائمه.



6- Cobweb





فيلم "نسج العنكبوت"، بطولة ليزي كابلان وأنثوني ستار، ويتناول قصة صبي يستخدم الأصوات في رأسه للانتقام من أسرته.



7- A Quiet Place Part II

فيلم "مكان هادئ"، بطولة إيميلي بلنت ويستكمل الجزء الثاني صراع عائلة "أبوت" للنجاة من الكائنات الفضائية التي احتلت الأرض.