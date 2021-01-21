شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تظهر سوسن بدر فى مسلسل "بين السما والأرض".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة سوسن بدر عن أول صور من تصوير مشاهدها الأولى فى مسلسل "بين السما والأرض"، الذى انطلق قبل أيام فى إحدى الشقق بمنطقة العجوزة، حيث تقرر تقديم العمل فى 15 حلقة وعرضه فى شهر رمضان المقبل، ضمن خطة المتحدة للخدمات الإعلامية فى عمل أكثر من مسلسل 15 حلقة فى رمضان المقبل.



النجمة سوسن بدر

مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، غادة عادل، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى.

وتستعد سوسن بدر لتصوير دورها فى مسلسل "بنت السلطان" الذى تخوض به روجينا أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولته باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، ندا موسى، محمود حافظ، محمود حجازى، نهى صالح، حسن ابو الرووس وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

وانتهت سوسن بدر مؤخراً من تصوير فيلم ثانية واحدة، بطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر وعلا رشدى وويزو وأيمن القسيونى وإخراج أكرم فريد، وكذلك فيلم "مش أنا" مع تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدوانى وإخراج سارة وفيق، ومقرر طرح الفيلمين خلال الفترة المقبلة.



سوسن بدر فى كواليس بين السما والارض



سوسن بدر فى اول يوم تصوير بين السما والارض